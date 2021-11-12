فنون ومشاهير

بعد وعكته الصحية... أول تعليق لربيع الأسمر

Lebanon 24
12-11-2021 | 00:03
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تشكر الفنان اللبناني ربيع الأسمر كل الأحباء والأصدقاء وزملاءه بالوسط الفني والإعلام، بأول تعليق له بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده في دمشق.
وبمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قال: "أريد أن أتوجه بالشكر لكل من تواصل معي ولكنت من دعى لي للقيام بالسلامة"، وأكد أنه حالياً بصحة جيدة وأنه مجرد عارض ومر وأنه سيواظب على المتابعة الطبية.
وكانت قد نشرت صفحة ربيع الأسمر صوراً، يظهر فيها خلال تقديم الاسعافات الاولية له، بعد ان تم نقله الى المستشفى بشكل طارئ جداً. وكُتب تعليق على الصور:"تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق منذ قليل وتم إسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق انشالله بالشفاء العاجل يارب".
 
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