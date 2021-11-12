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فنون ومشاهير
تيم حسن يفجر مفاجأة حول الهيبة في رده على أحد المتابعين... (صور)
Lebanon 24
12-11-2021
|
02:00
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سأل الممثل السوري تيم حسن بطل مسلسل الهيبة - جبل الذي يعرض حالياً عن آراء جمهوره وانطباعاتهم حوله بعد عرض الحلقة رقم 20 منه، وجاءت أغلبية الآراء مشيدة به وبالمسلسل فيما علق البعض الآخر مفنداً بعض الملاحظات على المحتوى والأحداث.
ونشر تيم صورة له بشخصية جبل وأرفقها بتعليق قال فيه :"مضى عشرين حلقة لليوم من "الهيبة_جبل" كيف ملاقيين شو الانطباعات؟"، وأضاف عدة وسوم وهي:""صادق_الصباح"، "سامر البرقاوي" "تيم حسن"".
ولكن المفاجأة الكبرى هي كشف تيم حسن أن الهيبة سيتوقف كمسلسل لكنه سيتحول أيضاً إلى فيلم سينما وذلك في معرض رده على أحد المتابعين."
الهيبة ـ جبل من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، منى واصف، من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج صادق الصباح.
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