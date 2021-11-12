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فنون ومشاهير
نادين نسيب نجيم تتكلم لأول مرة عن طلاقها.. هذا ما قالته بالتفصيل!
Lebanon 24
12-11-2021
|
03:13
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كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تفاصيل جديدة حول مرحلة طلاقها وأكدت أنها حتى الآن ساكتة ولم تكشف الحقائق الكاملة التي تسببت في طلاقها، احترامًا لطفليها هافن وجيوفاني : "أنا ساكتة عن الحقيقة وعن حقي، أنا ساكتة لأني بحترم ولادي والقوي ما بيحارب، الضعيف هو اللي بيحارب واللي بيحاربوني أشخاص ضعفاء وعندن هدف معين والحقيقة موجودة عندي وعند المحكمة وعند الولاد، وأخر همي أرد على الشائعات واطلع احكي بشو مرقت وصار فيا".
وأشارت نادين أنها قبل الطلاق كانت تعلم أنها سوف تتعرض لحرب شرسة، لكنها اتخذت قرارا مهما أنه مهما تعرضت لصعوبات ستكمل حياتها بسعادة مع طفليها: "أنا وولادي هنعيش سعداء غصب عن راس الكل"، كما كشفت عن أنها تألقت فنيًا كثيرًا في فترة ما بعد الانفصال وخاصة في مسلسلي "عشرين عشرين" و"صالون زهرة" حيث إنها كانت تؤدي أدوارها بحرية.
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