فنون ومشاهير

أديل مقيّدة بالسرير... تمتنع عن شرب الكحول لهذا السبب

Lebanon 24
12-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-885363-637723097567505039.jpg
Doc-P-885363-637723097567505039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت النجمة العالمية أديل عن معاركها مع القلق والاكتئاب بالتفصيل، وكشفت أنها تُركت مقيدة بالسرير بسبب تدهور قواها العقلية بعد طلاقها من سيمون كونيكي.
أوضحت مغنية Easy On Me البالغة من العمر 33 عاماً أنها عانت من مشاكل نفسية وجسدية تفاقمت بسبب انهيار زواجها الذي استمر عامين.
من ناحية أخرى، أكدت أديل أنها عانت كثيراً حتى تمكنت من النهوض مجدداً من السرير، حيث حاولت دائماً إبقاء نفسها مشغولة وقالت لمجلة رولينغ ستون:"أي شيء يمكن أن يهدئ قلقي، سافرت إلى أي مكان من المفترض أن يكون فيه طاقة رائعة".
بالإضافة إلى السفر ، توقفت أديل عن الشرب لمدة ستة أشهر للتخفيف من "القلق" - وهو مصطلح يطلق على المشاعر السلبية التي تؤثر على الصحة العقلية للفرد في أعقاب الشرب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:58 | 2021-11-12
11:00 | 2021-11-12
09:54 | 2021-11-12
09:30 | 2021-11-12
05:00 | 2021-11-12
04:32 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website