فنون ومشاهير

فنان لبناني مضرج بالدماء في غرفة العمليات... ما علاقة الدولة؟ (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2021 | 04:32
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نشر الفنان اللبناني أمير يزبك فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهو مضرج بالدماء في غرفة العمليات في مستشفى المعونات بمنطقة جبيل. وكشف انه سيخضع لعملية جراحية من دون إبرة كزاز لانه لم يجده بأي صيدلية مع الاشارة الى انه كاد يخسر اصبعه في وقت الانتظار.
وكتب معلقاً: نرجو من الجميع المشاركة ( share) في هذا الفيديو لكي يصل الى جميع المعنيين
هذه رسالة مخصصة لوزير الصحة... يا وزير الصحة؟ نشكر مستشفى المعونات على حسن التعاون يا وزراء المعنيين بحاجة لابرة كزاز الاتصال على الرقم 03225570
وبعد ساعة نشر فيديو خلال خضوعه للعملية وطمأن كل محبينه على صحته.
 
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