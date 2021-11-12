فنان لبناني مضرج بالدماء في غرفة العمليات... ما علاقة الدولة؟ (فيديو)

نشر الفنان اللبناني أمير يزبك فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهو مضرج بالدماء في غرفة العمليات في مستشفى المعونات بمنطقة جبيل. وكشف انه سيخضع لعملية جراحية من دون إبرة كزاز لانه لم يجده بأي صيدلية مع الاشارة الى انه كاد يخسر اصبعه في وقت الانتظار.وكتب معلقاً: نرجو من الجميع المشاركة ( share) في هذا الفيديو لكي يصل الى جميع المعنيينهذه رسالة مخصصة لوزير الصحة... يا وزير الصحة؟ نشكر مستشفى المعونات على حسن التعاون يا وزراء المعنيين بحاجة لابرة كزاز الاتصال على الرقم 03225570