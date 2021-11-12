فنان لبناني مضرج بالدماء في غرفة العمليات... ما علاقة الدولة؟ (فيديو)

نرجو من الجميع المشاركة ( share) في هذا الفيديو لكي يصل الى جميع المعنيين
هذه رسالة مخصصة لوزير الصحة...
يا وزير الصحة؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
نشكر مستشفى المعونات على حسن التعاون 🙏🙏
يا وزراء المعنيين بحاجة لابرة كزاز
الاتصال على الرقم
03225570
#amiryazbeck #أمير_يزبك pic.twitter.com/Gmm76XbCzC
— Amir Yazbeck (@AmirYazbeck) November 12, 2021
نرجو من الجميع المشاركة ( share) في هذا الفيديو لكي يصل الى جميع المعنيين
هذه رسالة مخصصة لوزير الصحة...
🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NaxNqeE2oD
— Amir Yazbeck (@AmirYazbeck) November 12, 2021
🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NaxNqeE2oD