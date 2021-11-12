هذه تفاصيل وضع زهير رمضان الصحي بعد غيابه

ردّت نقابة الفنانين في سورية على الأخبار التي طاولت صحة رئيسها الفنان زهير رمضان وسط جدل كبير حول تدهورها، زاد حدّةً غيابه الطويل عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي.وقالت النقابة في منشور عبر حسابها في موقع "فيسبوك: "نقيب الفنانين في سورية الأستاذ زهير رمضان يمر بعارض صحي (التهاب رئة) وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله. وشكرَ الأستاذ زهير كل من يريد الاطمئنان عليه ولكنه لا يستطيع الكلام أو المراسلة بسبب وضعه الصحي. وحرصاً من الأطباء على صحته حُجِبَت الزيارات عنه الى حين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير".وكان زهير رمضان قد اعتذر بسبب المرض عن عدم حضور جنازة وعزاء الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي وافته المنية في الثاني من تشرين الثاني عن عمر ناهز 88 عاماً.