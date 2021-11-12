هاني شاكر: حذّرت محمد رمضان من خلع ملابسه لكنه لم يلتزم

خلال لقائه مع برنامج MBC trending، أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الفنان محمد رمضان تعهّد أمامه بعدم خلع ملابسه على المسرح، لكنه لم يلتزم بهذا الإقرار. إذ قال: "محمد رمضان مضى الإقرار وقال إنّه سيلتزم ولكن من الواضح أنه لن يلتزم".وعن مصير محمد رمضان قال شاكر: "لسنا فقط جهة منع في الرقابة، وانما هناك جهة مسؤولة عن الكلام الذي يُقال ونوعية الملابس وهذه مصنفات فنية. ولكن محمد رمضان كلامه ولباسه غير مناسبين، وأنا أريد أن أنصحه بالافضل ولكنه لا يلتزم".