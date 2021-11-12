فنون ومشاهير

"الزعيم" هل إعتزل الفن نهائياً؟.. شقيق عادل امام يكشف الحقيقة

Lebanon 24
12-11-2021 | 09:30
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ردّ المنتج عصام إمام شقيق النجم المصري عادل إمام على شائعات اعتزال "الزعيم"، قائلاً في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر": "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحلّ الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

وطالب بتحرّي الدقة قبل نشر الأخبار حول صحة أخيه "الزعيم" لما تسبّبه من قلق لأفراد أسرته ومحبيه، مضيفاً: "مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي. لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبي ليه".

وكشف أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، يشارك فيه مع ابنه محمد إمام وهو من إخراج إبنه الأكبر رامي إمام.
المصدر: لها
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