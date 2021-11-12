ممثل لبناني: "بحِس بعد بيوصل الدولار للـ49 ألف"

علّق الممثل اللبناني نعيم حلاوي على الارتفاع السريع في تسعيرة الدولار في السوق الموازية. وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"بحِس بعد بيوصل للـ49 ألف".

وردّ أحد المتابعين على حلاوي، وقال له: "الله يطمنك يعني ما بيوصل للخمسين الف".