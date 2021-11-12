فنون ومشاهير

ممثل لبناني: "بحِس بعد بيوصل الدولار للـ49 ألف"

Lebanon 24
12-11-2021 | 09:54
A-
A+
Doc-P-885501-637723331110727041.jpg
Doc-P-885501-637723331110727041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الممثل اللبناني نعيم حلاوي على الارتفاع السريع في تسعيرة الدولار في السوق الموازية. وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"بحِس بعد بيوصل للـ49 ألف".
 
وردّ أحد المتابعين على حلاوي، وقال له: "الله يطمنك يعني ما بيوصل للخمسين الف".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-11-12
14:17 | 2021-11-12
14:09 | 2021-11-12
14:04 | 2021-11-12
14:00 | 2021-11-12
13:56 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website