فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم "ترند" لهذا السبب! (صور)

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:34
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تصدرت إطلالة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في برنامج "معكم"، الذي تعده وتقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، السعودية ومصر أيضاً، إذ ظهرت بتنورة وبلايزر باللون الأزرق، وبشعر منسدل، ما أثار إعجاب الجمهور.
وكانت تحدّثت نجيم عن الكثير من المواضيع ضمن الحلقة منها تفاصيل جديدة حول مرحلة طلاقها، وأكدت أنها حتى الآن ساكتة، ولم تكشف الحقائق الكاملة التي تسببت في طلاقها، احترامًا لطفليها هافن وجيوفاني.
 
 
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