فنون ومشاهير

صورة نادرة لجورجينا رزق بالمايوه

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:52
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملكة جمال لنان الأسبق جورجينا رزق.
 
وظهرت رزق بالمايوه وبدت رشيقة في شبابها، وهي تستمتع بالبحر وأشعة الشمس.
 
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جورجينا رزق

البحر

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