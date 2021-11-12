صورة نادرة لجورجينا رزق بالمايوه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملكة جمال لنان الأسبق جورجينا رزق.

وظهرت رزق بالمايوه وبدت رشيقة في شبابها، وهي تستمتع بالبحر وأشعة الشمس.