فنون ومشاهير

رغم ارتباطه...لماذا لم يتزوج مروان خوري بعد؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:04
A-
A+
Doc-P-885591-637723479536488124.jpg
Doc-P-885591-637723479536488124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان من المتوقع ان يدخل الفنان اللبناني مروان خوري القفص الذهبي الشهر الماضي حسب التوقعات إذ ودع العزوبية في حفل حضره الأصدقاء.
وفور انتشار هذه الأخبار، تساءل الرواد والناشطون عن حقيقة انفصاله أو تأجيل الحفل ليردّ مروان خوري في حديث لـ"سكاي نيوز"، تزامنًا مع جولته الفنية في مصر ويقول: "لم أتزوج، ولكن قريبًا".
وكشف عن سبب تأجيله الزفاف حتى الآن على الرغم من أنه كان متوقعًا أن يحدث قبل: "لم أتزوج حتى الآن بسبب ظروف عملي، لكن قريبًا إن شاء الله".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-11-12
14:17 | 2021-11-12
14:09 | 2021-11-12
14:00 | 2021-11-12
13:56 | 2021-11-12
13:15 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website