رغم ارتباطه...لماذا لم يتزوج مروان خوري بعد؟

كان من المتوقع ان يدخل الفنان اللبناني مروان خوري القفص الذهبي الشهر الماضي حسب التوقعات إذ ودع العزوبية في حفل حضره الأصدقاء.وفور انتشار هذه الأخبار، تساءل الرواد والناشطون عن حقيقة انفصاله أو تأجيل الحفل ليردّ مروان خوري في حديث لـ"سكاي نيوز"، تزامنًا مع جولته الفنية في مصر ويقول: "لم أتزوج، ولكن قريبًا".وكشف عن سبب تأجيله الزفاف حتى الآن على الرغم من أنه كان متوقعًا أن يحدث قبل: "لم أتزوج حتى الآن بسبب ظروف عملي، لكن قريبًا إن شاء الله".