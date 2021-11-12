فنون ومشاهير

جورجينا رودريغز تعترف أنها تخجل من القيام بهذا الأمر أمام كريستيانو رونالدو

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:17
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اعترفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز أنها كانت تشعر "بالخجل" خلال التدريبات مع حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.
وقالت في حديث صحفي: "في البداية ، شعرت بالخجل من التمرن مع كريستيانو. تخيل أن تضطر إلى التدريب في نفس المكان معه. كنت أتدرب في المنزل عندما كان يذهب للتدريب في ناديه حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت معًا عند عودته."
وتابعت: "لقد أصبح أكبر حافز لي وإلهامي. يتدرب كريستيانو في الصباح ومرة أخرى بعد الظهر. إنه رياضي من النخبة. إنه لأمر مدهش كيف يركز ويكرس نفسه لشغفه بكرة القدم.
ليس هناك شك في أنه يتدرب أكثر وأفضل مني. وببساطة ليس هناك مقارنة. إنه رياضي محترف."
وأكملت: " لدي أفضل معلم في المنزل وكل يوم أتعلم شيئًا جديدًا منه. عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية ، يتفوق علي كريستيانو بأشواط. "
 
 
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