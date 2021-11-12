فنون ومشاهير

"زفاف أسطوري": باريس هيلتون تدخل القفص الذهبي.. ارتدت 4 فساتين أعراس! (صور)

Lebanon 24
12-11-2021 | 23:00
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تزوجت باريس هيلتون من صديقها كارتر ريوم بعد علاقة صداقة استمرت سنتين، فيما وصفته بأنه "حفل زفاف أسطوري حقيقي".

 

وكانت هيلتون سيدة المجتمع الراقي الأميركية التي تبلغ من العمر 40 عاما خُطبت لرجل الأعمال ريوم، وهو في نفس عمرها، في شباط الماضي.

 

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ونشرت باريس هيلتون تفاصيل حفل الزفاف الذي أقيم في لوس أنجليس الخميس في مدونة قالت فيها إنها لا تصدق أنها أخيرا أصبحت زوجة.

 

وكتبت "أخيرا أقبِّل أميري وتبدأ سعادتي الدائمة التي كنت أحلم بها منذ سنوات طفولتي الباكرة".

 

وارتدت هيلتون خلال الحفل 4 فساتين أعراس.

 

وكتبت في تغريدة على موقع تويتر عبارة "زوجة مدى الحياة" بجانب صور فستان الزفاف المصنوع من الدانتيل من تصميم دار أوسكار دو لا رينتا.

 

وكان بين المدعوين الذين حضروا الحفل في ضيعة عائلتها الفخمة كيم كارداشيان ونيكول ريتشي وبولا عبدول. وأفاد موقع المشاهير (تي.إم.زد) أن المغنية ديمي لوفاتو قدمت عرضا في الحفل، الذي غيرت فيه هيلتون أزياءها أربع مرات.

 

انطلقت هيلتون، حفيدة كونراد هيلتون مؤسس فنادق هيلتون، إلى عالم الشهرة على صفحات الصحف النصفية عبر شريط مسرب في سنة 2001.

 

ولعبت فيما بعد دور البطولة في برنامج الواقع التلفزيوني "حياة بسيطة" وتقوم حاليا بتصوير مسلسل واقعي بعنوان "هذه باريس".

 

تشمل إمبراطوريتها في عالم الأعمال حاليا خطا للعطور ومتاجر ومنتجات أخرى.

 

خُطبت باريس هيلتون ثلاث مرات من قبل للممثل كريس زيلكا في 2018، ولوريث الشحن باريس لاتسيس في 2005 وعارض الأزياء جايسون شو في 2002.

المصدر: سكاي نيوز
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