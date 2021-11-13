فنون ومشاهير

بعد مرور 3 أشهر.. راغب علامة يكشف سر رفضه الإعلان عن حصوله على الجنسية الإماراتية (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:00
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أعلن الفنان راغب علامة عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، ‏بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.‏

 

وأكد علامة في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".

 

وقال: "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".

"الدولة هي من تعلن وليس من حقي أن أعلن عن هذه المواضيع " 💬راغب علامة @raghebalama يردّ عبر ET بالعربي على جدل حصوله على الجنسية الإماراتية ويتحدث عن أغنيته "أنا قادر" لأصحاب الهمم


التفاصيل 👈 https://t.co/wmpvaUdHZe pic.twitter.com/tS3BtbtNfr

 
 

وكشفت تقارير في شهر آب الماضي عن حصول علامة على الجنسية الإماراتية.

 

وأحيا راغب مساء أمس الجمعة، حفله في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض دبي إكسبو 2020، والذي قال فيه: "كل عام والإمارات العربية المتحدة الحبيبة والغالية والكريمة وشعبها وقادتها بألف خير".

راغب علامة: هذه #الإمارات التي وصلت إلى المريخ@expo2020dubai l @raghebalama#عيشها_معانا #إكسبو2020 #قناة_أبوظبي pic.twitter.com/LkB1pml9If

 
 

وأشاد راغب علامة بمعرض دبي إكسبو 2020، الذي وصفه بـ"الحدث العالمي"، و"ما تفعله الإمارات التي وصلت إلى كوكب المريخ"، بحسب قوله.

المصدر: سبوتنيك
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