فنون ومشاهير

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها في "إكسبو دبي".. وهذا ما قالته عن قادة الإمارات (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 03:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا، ضمن سلسلة حفلات "أمسيات ‏خالدة" على هامش معرض دبي إكسبو 2020.‏

 

وتألقت نانسي بفستان طويل باللون البيح بأكمام وهو مطرز بألون عدة من ماركة "ديور"، واعتمدت الشعر المموج وماكياجا ترابيا ناعما.

 

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وقالت نانسي في كلمة ببداية الحفل إن "ما نراه اليوم في معرض دبي إكسبو 2020 هو حلم أصبح حقيقة، بفضل إرادة قيادة وشعب الإمارات الذين لا يعرفوا المستحيل".

 

ووجهت نانسي عجرم كل التحية والحب للإمارات ولكل الناس الذين تعبوا وساهموا في نجاح معرض "دبي إكسبو 2020".

نانسي عجرم: #إكسبو2020 حلم وصار حقيقة بفضل القيادة الحكيمة والشعب الذي لا يعرف المستحيل..@expo2020dubai l @NancyAjram#عيشها_معانا #قناة_أبوظبي pic.twitter.com/aDaKD1eKut


 

وقدمت نانسي عجرم في حفلها باقة من أجمل أغانيها وأغاني أحدث ألبوماتها الغنائية "نانسي 10"، مثل "أنا جاية معاك" و"سلامات"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

 
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