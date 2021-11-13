فنون ومشاهير

محاكمة نجم مصري بتهمة محاولة اغتصاب 7 فتيات

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:01
A-
A+
Doc-P-885792-637724054272505635.jpg
Doc-P-885792-637724054272505635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنظر محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، في أولى جلساتها بقضية الفنان شادي نبيل، المتهم بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات رغمًا عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

وشادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:18 | 2021-11-13
06:50 | 2021-11-13
05:00 | 2021-11-13
04:00 | 2021-11-13
03:00 | 2021-11-13
02:00 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website