بشرى وروجينا تتغزلان في وائل كفوري بعد حضور حفله في مصر (فيديو وصور)

تغزَّلت الفنانة المصرية بشرى، بكلمات رومنسية، بالنجم وائل كفوري، الذي أحيا حفلاً ناجحاً في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور بعض الفنانين المصريين.

وكان من بين الحضور الفنانة بشرى، التي عبَّرت عن سعادتها بأجواء الحفل، وشاركت صورةً للفنان وائل كفوري عبر خاصية "ستوري" بحسابها في "انستغرام"، وعلَّقت قائلةً: "هو في جمال وشياكة كدة ألف الحمد لله على سلامتك".