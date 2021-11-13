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فنون ومشاهير
بشرى وروجينا تتغزلان في وائل كفوري بعد حضور حفله في مصر (فيديو وصور)
Lebanon 24
13-11-2021
|
07:07
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تغزَّلت الفنانة المصرية بشرى، بكلمات رومنسية، بالنجم وائل كفوري، الذي أحيا حفلاً ناجحاً في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور بعض الفنانين المصريين.
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وكان من بين الحضور الفنانة بشرى، التي عبَّرت عن سعادتها بأجواء الحفل، وشاركت صورةً للفنان وائل كفوري عبر خاصية "ستوري" بحسابها في "انستغرام"، وعلَّقت قائلةً: "هو في جمال وشياكة كدة ألف الحمد لله على سلامتك".
وكانت النجمة روجينا أيضاً من بين الفنانين الذين حضروا الحفل؛ إذ شاركت بعض الفيديوهات من الحفل، كما نشرت صورةً جمعت ابنتها "مي" مع وائل كفوري، وتركت عليها تعليقاً تغزَّلت فيه بوائل وابنتها، فكتبت قائلةً: "قمرين يا عمري".
المصدر: نواعم
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