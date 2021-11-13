إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)

تسبب مقطع الفيديو الذي نشرته ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتداوله نشطاء على حساباتهم وفي "يوتيوب" في إثارة الجدل والانتقادات الحادة للفنان محمد رمضان الذي ظهر معها في جلسة التصوير التي وصفوها بـ"الجريئة".ونشرت راوتيلا، مقطع الفيديو على أنغام أغنية نمبر1، وعلقت قائلة: "بوستر الفيلم مع نمبر1 النجم العربي".يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد أعلن مؤخرًا عن تعاونه مع النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا بعد ظهورهما سوياً في أكثر من حدث.وقالت أورفاشي راوتيلا إنها علمت محمد رمضان عدداً من الحركات الاستعراضية الهندية ومن المقرر أن يؤديها في فيلمهما.سبق أن أثار رمضان، حالة من الجدل بعد أن ظهر في فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وظهر عاري الصدر، وكان قد أثار الجدل بظهوره على مسرح موسم الرياض مرتدياً العقال السعودي واكتفى بوضع شال من الحرير على نصفه العلوي ليظهر عارياً طوال غنائه في الحفل.