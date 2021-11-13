فنون ومشاهير

بتجهيزات خاصة...هكذا احتفلت شام بزفاف والدتها أصالة (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 10:40
A-
A+
Doc-P-885877-637724223333348951.jpg
Doc-P-885877-637724223333348951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت ابنة النجمة أصالة نصري شام الذهبي، والدتها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بالاحتفال بزواجهما بحفل عائلي بسيط، بعد نحو شهرين من الإعلان عنه عبر وسائل الاعلام.

وشاركت شام المتابعين عبر خاصية الستوريز عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" بمقاطع فيديو من المفاجأة التي جهزتها لوالدتها وزوجها خلال زيارتهما لمنزلها في مصر.
 
 
وأظهرت المقاطع الزينة التي تم تحضيرها في المنزل من الورود الملونة وبعض كلمات "قد الحروف" لوالدتها، وتم تجهيز مجموعة من الحلويات والشوكولاتة المكتوب عليها :"زفاف مبارك"، مع اسم العروسين، وجهزت لهما لاستكمال المفاجأة قالب حلوى وجمعت أفراد عائلتها للتعبير عن سعادتهم بزفاف أصالة.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-11-13
10:10 | 2021-11-13
08:00 | 2021-11-13
07:07 | 2021-11-13
06:18 | 2021-11-13
06:01 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website