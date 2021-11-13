بتجهيزات خاصة...هكذا احتفلت شام بزفاف والدتها أصالة (فيديو)

فاجأت ابنة النجمة أصالة نصري شام الذهبي، والدتها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بالاحتفال بزواجهما بحفل عائلي بسيط، بعد نحو شهرين من الإعلان عنه عبر وسائل الاعلام.



وشاركت شام المتابعين عبر خاصية الستوريز عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" بمقاطع فيديو من المفاجأة التي جهزتها لوالدتها وزوجها خلال زيارتهما لمنزلها في مصر.

وأظهرت المقاطع الزينة التي تم تحضيرها في المنزل من الورود الملونة وبعض كلمات "قد الحروف" لوالدتها، وتم تجهيز مجموعة من الحلويات والشوكولاتة المكتوب عليها :"زفاف مبارك"، مع اسم العروسين، وجهزت لهما لاستكمال المفاجأة قالب حلوى وجمعت أفراد عائلتها للتعبير عن سعادتهم بزفاف أصالة.