فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الفنان زهير رمضان المعروف بـ"أبو جودت"؟

Lebanon 24
13-11-2021 | 15:29
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وجّهت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تمادور غانم إنذاراً "إلى جميع الصفحات العامة والشخصية التي تبث أخبار كاذبة وإشاعات غير صحيحة لأي فنانة أو فنان كان"، قائلة "سنلجأ إلى القضاء ومحاكم الجرائم الإلكترونية، وقد أعذر من أنذر". 
 
ويأتي هذا المنشور عقب شائعات انتشرت مؤخراً تزعم أنّ الفنان السوري زهير رمضان توفي في أحد مستشفيات دمشق بعد معاناته من عارض صحي تمثل بالتهاب الرئة. 
 
وكانت غانم نشرت أمس عبر حسابها على "فيسبوك" منشوراً أعلنت فيه أن الفنان السوري بخير ولا صحة لإشاعة وفاته، وقالت: "احترموا مصداقيتكم بنقل الخبر". 
 
وولد رمضان يوم 21 حزيران 1959، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983.
واشتهر رمضان بدور "أبو جودت" في مسلسل باب الحارة، وقد عُيّن في منصب نقيب الفنانين السوريين في 10 تشرين الأول 2014، وأصبح عضواً في مجلس الشعب عام 2016.
من أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان: باب الحارة - خاتون - عطر الشام - حارة الطنابر - الانفجار - ضيعة ضايعة، وغيرها من الأعمال الفنية. 
 
 

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