شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)

فاجأت شام الذهبي، الفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بالإحتفال بزواجهما بحفل عائلي بسيط، بعد نحو شهرين من الإعلان عنه عبر وسائل الاعلام.وشاركت شام متابعين عبر خاصية "ستوريز" عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" بمقاطع فيديو من المفاجأة التي جهزتها لوالدتها وزوجها خلال زيارتهما لمنزلها في مصر.وأظهرت المقاطع الزينة التي تم تحضيرها في المنزل من الورود الملونة وبعض كلمات "قد الحروف" لوالدتها، وتم تجهيز مجموعة من الحلويات والشوكولاتة المكتوب عليها :"زفاف مبارك"، مع اسم العروسين، وجهزت لهما لاستكمال المفاجأة قال حلوى وجمعت أفراد عائلتها للتعبير عن سعادتهم بزفاف أصالة.