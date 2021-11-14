فنون ومشاهير

بعد 17 سنة من الانتظار... إحدى معجبات إليسا تلتقي بها! (صورة)

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:11
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شاركت الصحافية ريهام النمير وهي إحدى أكثر المعجبات بإليسا صورتين إحداهما برفقتها وقد اجتمعت بها في الرياض بعد انتظار دام لـ 17 عاماً كما قالت النمير، وعلقت عليها:"وبعد ١٧ سنة ألتقيت ب اكسجين حياتي".
ويبدو في صورة أخرى ألبومان لـ إليسا أحدهما "صاحبة رأي" الذي كتبت عنه المعجبة مقالاً مطولاً وقد وقعت لها إليسا على غلاف الألبوم كإهداء لها.
وكتبت النمير تعليقاً على منشورها جاء فيه :"كنت عارفه الرياض راح تجمعنا لو طالت المسافات والسنين".
 
إشارة إلى أن إليسا أحيت حفلاً جماهيرياً ناجحاً في موسم الرياض وتصدرت الترند غنت فيه أحلى أغنياتها القديمة والجديدة.
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