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فنون ومشاهير
حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ينشر صورة برفقتها... ويتغزل بها: "قمري"
Lebanon 24
14-11-2021
|
02:00
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نشر روي بو مارون، حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر حسابه على "انستغرام"، تجمعه بالاخيرة. وعلّق عليها "قمري".
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