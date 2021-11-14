فنون ومشاهير

حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ينشر صورة برفقتها... ويتغزل بها: "قمري"

Lebanon 24
14-11-2021 | 02:00
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نشر روي بو مارون، حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر حسابه على "انستغرام"، تجمعه بالاخيرة. وعلّق عليها "قمري".
 
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ساندرا رزق

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