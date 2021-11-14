فنون ومشاهير

أول ظهور لهذا الفنان الشهير بعد اتّهامه بمحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة!

Lebanon 24
14-11-2021 | 04:38
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عقدت أمس (السبت) محكمة جنايات القاهرة في مجمع محاكم العباسية، أولى جلسات محاكمة الفنان شادي خلف، المتهم بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب سبع فتيات بالقوة رغما عنهن داخل ورشة تدريب تمثيل، حيث قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 كانون الأول القادم للمرافعة.

وظهر شادي بملابس السجن البيضاء وفي يديه الكلبشات، في أول ظهور له منذ ألقى القبض عليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض سبع فتيات، والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يُدرِّس فيها.

ونشرت بعض الفتيات على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها أحد الاستديوهات الشهيرة.

المصدر: لها
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