نشرت الإعلامية اللبنانية نوال بري عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها تجمعها بشقيقتها أم كمال وصورة أخرى تجمعها بأولاد أختها.

وكانت بري قد نشرت صباحاً صورة لها وهي تجلس على رصيف أحد مطاعم العاصمة بيروت. وارتدت بري لباساً رياضاً مع قبعة كُتب عليها حرف "ب" بالأجنبية، ما دفعها للتعليق على الصورة بجملة شيكسبير الشهيرة "To Be or Not to Be" أو أكون أو لا أكون.