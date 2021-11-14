فنون ومشاهير

ما صحة اقتراب موعد دخول شذى حسون القفص الذهبي؟

Lebanon 24
14-11-2021 | 06:30
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تصدّر خبر زواج شذى حسون وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعلنت الإعلامية مهيرة عبد العزيز قرب زواج صديقتها شذى حسون من دون الدخول في تفاصيل؛ خاصة أن شذى تحاول الحفاظ على سرية حياتها الشخصية بعيداً عن وسائل الصحافة والإعلام، ولكنها لم تنفِ الخبر حتى وقتنا الحالي.
ومن خلال نواعم نكشف عن تجربة جديدة تخوضها شذى عبر شاشة التلفزيون.
 

المصدر: نواعم
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