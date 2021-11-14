بعد راشيل كرم وغدي بو موسى.. ليال سعد آخر استقالات "الجديد"

لم تتوقّف سلسلة الاستقالات من قسم الأخبار في قناة «الجديد» بعدما بدأت في الصيف الماضي. في هذا السياق، قدمت ليال سعد أخيراً استقالتها من قسم الأخبار في قناة "الجديد"، بعد تلقّيها عرضاً للانضمام الى احدى القنوات خارج لبنان. سعد التي إنضمت قبل 5 أعوام الى الشاشة اللبنانية، ستزاول عملها في المحطة اللبنانية بشكل عادي لفترة، على أن تعلن قريباً الوجهة الاعلامية التي ستنضمّ إليها.