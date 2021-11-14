فنون ومشاهير

بعد راشيل كرم وغدي بو موسى.. ليال سعد آخر استقالات "الجديد"

Lebanon 24
14-11-2021 | 07:30
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لم تتوقّف سلسلة الاستقالات من قسم الأخبار في قناة «الجديد» بعدما بدأت في الصيف الماضي. في هذا السياق، قدمت ليال سعد أخيراً استقالتها من قسم الأخبار في قناة "الجديد"، بعد تلقّيها عرضاً للانضمام الى احدى القنوات خارج لبنان. سعد التي إنضمت قبل 5 أعوام الى الشاشة اللبنانية، ستزاول عملها في المحطة اللبنانية بشكل عادي لفترة، على أن تعلن قريباً الوجهة الاعلامية التي ستنضمّ إليها. 
المصدر: الاخبار
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