فنون ومشاهير

أديل عن حبيبها الجديد: أسهل وأروع علاقة خضتها

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:00
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مع قرب إطلاق ألبومها الجديد "30" الذي ينتظر طرحه يوم الـ 19 من تشرين الثاني الجاري، فتحت النجمة أديل قلبها وتحدثت عن علاقة الحب التي تجمعها حاليا بالوكيل الرياضي الأميركي، ريتش باول، الذي يدير أعمال نجم كرة السلة ليبرون جيمس.
وفي مقابلتها التي أجرتها مؤخرا مع مجلة "رولينغ ستون" الأميركية، وصفت أديل علاقتها الراهنة بريتش باول بأنها "أسهل، وأخلص وأروع علاقة عاطفية خضتها".
ورغم ارتباط أديل وريتش منذ الصيف الماضي، إلا أنهما يعرفان بعضهما البعض منذ بعض الوقت، وكانت أديل حريصة في البداية على اخفاء خبر ارتباطها بريتش عن أقرب أصدقائها عند بداية تعارفهما في إحدى الحفلات قبل سنوات.
غير أن الشائعات بدأت تثار حول علاقتهما حين عاودا الارتباط من جديد في شهر يونيو الماضي، وبالفعل شوهدا بعدها بشهر خلال إحدى الخروجات التي جمعت بينهما.
وصرحت أديل في مقابلتها مع المجلة بقولها: "لم أخبر في الحقيقة كثيرا من أصدقائي في بداية الأمر؛ لأني أردت أن أحتفظ بالأمر لنفسي دون أن أخبر أحدا بشيء".
وبعد تأكيد العلاقة، خرج الثنائي، أديل وريتش، بتصريحات رسمية تبرهن على صحة العلاقة بينهما، ومن وقتها والعلاقة بينهما قائمة وتمضي بالفعل على أفضل حال.
 
المصدر: فوشيا
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