بيلا وكيندال وصيفتا شرف و"حافيتا القدمين" في زفاف صديقتهما



كما شارك في حفل زفاف لورين على شاطئ ميامي، عارضة الأزياء وزوجة المغني الكندي جاستين بيبر، هايلي بالدوين (24 عاما). حضرت عارضة الأزياء الفلسطينية – الأميركية، بيلا حديد، البالغة من العمر 25 عاما، وزميلتها كيندال جينير (26 عاما) زفاف صديقتهما لورين بيريز كوصيفتي شرف، وهما حافيتا القدمين في الحفل الذي أقيم على الشاطئ.كما شارك في حفل زفاف لورين على شاطئ ميامي، عارضة الأزياء وزوجة المغني الكندي جاستين بيبر، هايلي بالدوين (24 عاما).

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن بيلا وكيندال حضرتا كوصيفتي شرف، فيما شاركت هيلي كضيف وقمن جميعهن بخلع أحذيتهن خلال الحفل الذي أقيم على الرمال.

وقالت الصحيفة: ”بدت بيلا وهيلي جميلتين بشكل مذهل مرتديتين فساتين حريرية بسيطة وأنيقة باللون الأزرق الفاتح بدون حمالات.. ولم ترتد كيندال عقدا في رقبتها ولكنها زينت أذنيها بأقراط صغيرة، فيما ارتدت بيلا أقراطا ماسية وقلادة ”شفافة“ من الكريستال على شكل قلب“.

وأضافت الصحيفة أن هايلي بدت مبهرة بفستان طويل من تصميم Magda Butrym باللون البني، تم تثبيته بواسطة أحزمة رفيعة للغاية، إلى جانب أقراط كبيرة ذهبية متدلية وسوارين حول معصمها وخلخال رقيق وخاتم زواجها الضخم من الألماس، على الرغم من أنها كانت من دون زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.

وذكرت الصحيفة أنه بعد ذلك انضمت العارضتات الثلاث لبعضهما لالتقاط صور سيلفي فيما شوهدت صديقتهن جيسي جو ستارك وهي تقفز إلى جانبهن، مرتدية ملابس ”غير رسمية“ وهي ترتشف كوبا من الشراب.