فنون ومشاهير

قبل شهر من الحفل.. لم يعد هناك بطاقات

Lebanon 24
14-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-886191-637725170959660279.jpg
Doc-P-886191-637725170959660279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفدت تذاكر حفل النجم وائل كفوري المقرر في الـ17 كانون الأول المقبل، قبل شهر من موعده.

ويلتقي متذوقو الطرب اللبناني الأصيل من جمهور مسرح المجاز بالشارقة يوم 17 كانون الأول القادم مع اثنين من ألمع نجوم الأغنية العربية، وائل كفوري وملحم زين، في أمسية استثنائية يحتضنها المسرح المفتوح الروماني الطراز، الفريد من نوعه في المنطقة، وسط بحيرته الهادئة لتشكل لوحتها الخلابة مع إيقاعات الأصوات الجبلية بكلماتها البديعة ولحنها الشجي.
وبينما يطل للمرة الأولى الفنان اللبناني وائل كفوري على جمهوره في مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فقد استضاف المسرح الفنان ملحم زين في أمسية شارقية سابقة شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع روعة صوته الجبلي الأصيل الذي أطرب جمهوره بتوليفة أغانيه المنتقاة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2021-11-15
16:10 | 2021-11-14
16:00 | 2021-11-14
14:00 | 2021-11-14
11:00 | 2021-11-14
10:30 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website