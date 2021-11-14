قبل شهر من الحفل.. لم يعد هناك بطاقات

نفدت تذاكر حفل النجم وائل كفوري المقرر في الـ17 كانون الأول المقبل، قبل شهر من موعده.



ويلتقي متذوقو الطرب اللبناني الأصيل من جمهور مسرح المجاز بالشارقة يوم 17 كانون الأول القادم مع اثنين من ألمع نجوم الأغنية العربية، وائل كفوري وملحم زين، في أمسية استثنائية يحتضنها المسرح المفتوح الروماني الطراز، الفريد من نوعه في المنطقة، وسط بحيرته الهادئة لتشكل لوحتها الخلابة مع إيقاعات الأصوات الجبلية بكلماتها البديعة ولحنها الشجي.

وبينما يطل للمرة الأولى الفنان اللبناني وائل كفوري على جمهوره في مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فقد استضاف المسرح الفنان ملحم زين في أمسية شارقية سابقة شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع روعة صوته الجبلي الأصيل الذي أطرب جمهوره بتوليفة أغانيه المنتقاة.