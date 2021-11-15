ما سرّ تغير صوت ميريام فارس؟ تفاصيل تكشف للمرة الأولى عن حياتها





ميريام فارس تكشف سبب اخفائها سر مرضها ميريام فارس تصدرت التريند اليوم بعد ظهورها في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "40" على قناة MTV مع الإعلامية جيسيكا عازا، وكشفت ميريام فارس عدة أسرار عن حياتها العائلية وفترة مرضها وكذلك علاقتها بزوجها.ميريام فارس تكشف سبب اخفائها سر مرضها

وردت ميريام فارس على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض فيلمها الوثائقي على شبكة "نتفلكس"، وقالت ان الانتقادات كانت مبنية على افتراضات باطلة، لانها لم تبين معاناتها في الفيلم الوثائقي، وقالت إنها أرادت توثيق فترة حملها وفترة العزل الصحي من أجل التخفيف عن الجمهور ومشاركتهم جانب جديد من حياتها، وأضافت إنها لم تتأثر بالانتقادات ولكنها اكتشفت ان هناك من يكرهون النجاح في المطلق.

وأشارت ميريام فارس إلى انها عانت نفسياً في فترة مرضها، وتخطت الأزمة النفسية بعد زيارتها لأخصائية نفسية وبعد تعافيها جسدياً، وقالت إنها لا تريد الحديث عن تفاصيل فترة مرضها، لانها ترفض نقل معاناتها للجمهور أو في أعمالها.

وذكرت ميريام فارس في الحلقة عدة أسرار عن زوجها داني ميتري، وقالت إنهما على علاقة صداقة منذ 15 عام، قبل أن تتحول علاقتهما إلى زواج، وكشفت إنهما أصبحا زوجين عندما اكتشفا انهما لا يستطيعان العيش بدون رؤية بعضهما البعض يومياً، وعندما رأت انه أب صالح لابنائها، وقالت إن زوجها لا يحب الشهرة وهو من يطلب عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، وأنه قال لها في بداية الزواج انه سيتزوجها ولن يتزوج معها الشهرة والجمهور والإعلام.

وكشفت ميريام فارس عن سبب إخفائها وجه ابنها الأكبر "جايدن" على العكس من ابنها الأصغر، وقالت إنها فعلت ذلك بعدما كبر ابنها واتضحت ملامحه وأصبح مختلطاً بالمجتمع، لذلك ارادت الحفاظ على خصوصيته وحمايته من المواقف المحرجة وتعقب البعض له، ولكن ابنها الأصغر ملامحه تتشابه مع جميع الأطفال في سنه، لذلك تنشر صور وجهه للجمهور إلى الآن.

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