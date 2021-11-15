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فنون ومشاهير
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة بوالدها النجم
Lebanon 24
15-11-2021
|
06:45
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أعلن المخرج المصري محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي.
وكتب العدل في منشوره: "محمود اللوزي، والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا".
ورغم أن النجمة المصرية لم تعلن عن الخبر الحزين عبر صفحاتها على السوشيال ميديا حتى الساعة، إلا أن زملائها حرصوا على توجيه التعزية والمواساة من خلال صفحاتهم، فنشر الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة الراحل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".
يذكر أن الراحل مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ولد عام 1958، وعمل في مجال التمثيل فترة من الوقت ثم سافر إلى أميركا وعاد بعدها إلى مصر. ومن أبرز أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.
المصدر: لها
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