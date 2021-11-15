الموت يؤلم الفنانة الشهيرة بوالدها النجم

أعلن المخرج المصري محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي.وكتب العدل في منشوره: "محمود اللوزي، والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا".ورغم أن النجمة المصرية لم تعلن عن الخبر الحزين عبر صفحاتها على السوشيال ميديا حتى الساعة، إلا أن زملائها حرصوا على توجيه التعزية والمواساة من خلال صفحاتهم، فنشر الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة الراحل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".