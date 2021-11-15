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فنون ومشاهير
وفاة إعلامية شهيرة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى (صور)
Lebanon 24
15-11-2021
|
08:45
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نعت صفحة "ماسبيرو الأصل"، الإعلامية مها حسني، مذيعة التلفزيون المصري.
وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإعلامية مها حسني في ذمة الله".
وسبق أنْ نُقلت الإعلامية مها حسني، من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.
المصدر:
روسيا اليوم
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