وفاة إعلامية شهيرة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى (صور)

نعت صفحة "ماسبيرو الأصل"، الإعلامية مها حسني، مذيعة التلفزيون المصري.وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإعلامية مها حسني في ذمة الله".وسبق أنْ نُقلت الإعلامية مها حسني، من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.