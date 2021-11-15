فنون ومشاهير

وفاة إعلامية شهيرة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى (صور)

Lebanon 24
15-11-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-886482-637725881262328327.jpg
Doc-P-886482-637725881262328327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت صفحة "ماسبيرو الأصل"، الإعلامية مها حسني، مذيعة التلفزيون المصري. 

وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإعلامية مها حسني في ذمة الله".

وسبق أنْ نُقلت الإعلامية مها حسني، من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-11-15
08:00 | 2021-11-15
06:45 | 2021-11-15
05:16 | 2021-11-15
05:00 | 2021-11-15
03:33 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website