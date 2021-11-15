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فنون ومشاهير
أول صورة تجمع محمد هنيدي ومنى زكي.. في موقع تصوير فيلم "الجواهرجي"
Lebanon 24
15-11-2021
|
14:00
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بدأ النجم المصري الكوميدي، محمد هنيدي، ترافقه النجمة المصرية منى زكي، تصوير أولى مشاهد فيلمهما السينمائي الجديد "الجواهرجي"، الذي يعيد الثنائي من خلاله التعاون مجدداً، بعد غياب استمر 23 عاماً، منذ آخر فيلم جمعهما وهو "صعيدي في الجامعة الأميركية".
وشارك الفنان المصري أحمد حلاوة صورة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، جمعته بالفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، حيث كان يتوسطهما في كواليس الفيلم أثناء الاستراحة من التصوير.
وكتب حلاوة، في تعليقه على الصورة: "استراحة.. أثناء تصوير فيلم (الجواهرجى) إخراج إسلام خيري"، فيما حظيت الصورة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن اشتياقهم لمشاهدة الفيلم.
ويقع محمد هنيدي، خلال أحداث الفيلم، في مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكي، إذ يجسد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.
فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ويشاركهما لبلبة، وأحمد السعدني وريم مصطفى، وآسر ياسين، وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف عمر طاهر.
المصدر: لها
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