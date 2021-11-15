ألمانية تقتحم "تيك توك" بسبب شبهها بعارضة الأزياء بيلا حديد

كسبت فتاة ألمانية شهرة كبيرة في وقت قياسي على موقع "تيك توك" بسبب التشابه الخارجي مع عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن 37.6 ألف شخص اشترك في حساب "نيلي أيد" البالغة من العمر 20 عاما، والتي تعمل في صناعة المطاعم. تكتسب مقاطع الفيديو، التي توضح فيها المرأة حياتها اليومية، بالإضافة إلى إجراءات العناية بالبشرة، التي حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات، حيث يعتبرها مستخدمو الشبكات الاجتماعية أنها توأم حديد.

وقالت: "الناس يهاجمون البث الحي الذي أقدمه وتعليقاتي في البث المباشر. في رأيهم، أنا هي (بيلا حديد) شبهها. أنا، بدوري، لا أعتقد أن وجوهنا متطابقة، - شاركت البطلة المادة. عادة ما يسألني إذا كنت قد أجريت جراحة تجميل. لا، ولا واحدة".

وأشارت أيد إلى أن شعبيتها لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوقفها الغرباء أبدا في الشارع، لكثرة شبهها بعارضة الأزياء، قائلة: "أحلم بلقاء حديد في الحياة الواقعية والتقاط صورة معا... سيكون من الممتع النظر إليها".

في آب، اكتشف مستخدمو "تيك توك" فتاة تتحدث الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي، على غرار مغنية البوب الأميركية بيلي إيليش. نشرت المؤلفة، التي لم يعرف اسمها، عددًا قليلا من مقاطع الفيديو على المنصة. في الإطارات، أظهرت مظهرها القريب من زوايا مختلفة لمسارات فناني الأداء الروس والأجانب. نظرا لميزات الوجه المتشابهة - العيون والشفاه الكبيرة، والأنف الصغير والشعر الأشقر، أطلق المستخدمون عليها توأم "بيلي إليتش".

www.youtu.be/NNG2j3ymDvA