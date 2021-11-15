بريتني سبيرز تبدأ تصميم فستان الزفاف

كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز عن استعداداتها لحفل الزفاف، معلنة أن دوناتيلا فيرساتشي ستصمم فستان زفافها، لكن لم يتم تحديد موعد الحفل حتى الآن.يأتي هذا بعد أن أعلنت سبيرز في سبتمبر خطوبتها على سام أصغري، وهو مدرب رياضي يبلغ 27 عاما كانت التقته سنة 2016 خلال تصوير أغنية.وأشارت إلى أنها تريد إنجاب طفل آخر، وهي أم لولدين أصبحا في سن المراهقة، وحصلت على حق الحضانة لهما من زوجها السابق كيفن فيدرلاين.