فنان يكشف تعرض والدته للعنف المنزلي على يد والده





يروي ويل سميث حكايته مع العنف المنزلي في كتابه الجديد "ويل"، الذي صدر مؤخرًا، ووصف التعدي العنيف بأنه لحظة قاسية، وفقًا لمقتطف من الكتاب الذي نُشر في صحيفة صانداي تايمز، والذي ورد فيه: "عندما كنت في التاسعة من عمري، رأيت والدي يضرب أمي على جانب رأسها بقوة لدرجة أنها وقعت على الأرض، ورأيت الدم يسيل منها"، وبحسب ما ورد في مذكراته، انفصل والد ويل سميث، عن والدته كارولين برايت في النهاية عندما كان ويل سميث مراهقًا، وأعلنا طلاقهما في عام 2000، لكن ذكريات تلك الليلة في منزلهما لا تزال عالقة في ذهنه. كشف الممثل الأميركي ويل سميث في مذكراته، التي صدرت مؤخرًا في كتاب بعنوان "ويل - Will"، عن معاناته من الشعور بالذنب لأنه فشل في حماية والدته عندما تعرضت للعنف على يد والده في منزل العائلة في فيلادلفيا، عندما كان طفلاً.يروي ويل سميث حكايته مع العنف المنزلي في كتابه الجديد "ويل"، الذي صدر مؤخرًا، ووصف التعدي العنيف بأنه لحظة قاسية، وفقًا لمقتطف من الكتاب الذي نُشر في صحيفة صانداي تايمز، والذي ورد فيه: "عندما كنت في التاسعة من عمري، رأيت والدي يضرب أمي على جانب رأسها بقوة لدرجة أنها وقعت على الأرض، ورأيت الدم يسيل منها"، وبحسب ما ورد في مذكراته، انفصل والد ويل سميث، عن والدته كارولين برايت في النهاية عندما كان ويل سميث مراهقًا، وأعلنا طلاقهما في عام 2000، لكن ذكريات تلك الليلة في منزلهما لا تزال عالقة في ذهنه.

يقول ويل سميث: "على الرغم من كل الإنجازات والنجاحات التي حققتها منذ ذلك الحين؛ الجوائز والأوسمة، والشهرة والأضواء، والصداقات والضحكات، كانت هناك سلسلة من الاعتذارات المستمرة لوالدتي عن عجزي عن اتخاذ رد فعل في ذلك اليوم"، مضيفًا: "لعجزي في تلك اللحظة، وعدم قدرتي على الوقوف في وجه والدي، لكوني جبانًا"، وعن شكل علاقته بوالده، الذي توفي عام 2016، قال ويل سميث، "كنت أرغب في إرضائه وتهدئته لأنه طالما كان يضحك ويبتسم، كنت أعتقد أننا سنكون بأمان، لأنني أردت أن أبقي كل شيء خفيفًا وممتعًا ومبهجًا".

يُذكر أن ويل سميث قام مؤخرًا بإصدار مذكراته الشخصية في كتاب بعنوان "ويل - Will"، ويقدم الكتاب للجمهور اعترافات صريحة عن حياته وتفاصيل لم يتم الكشف عنها من قبل، حيث كشف عن صراعه مع الاكتئاب، والغيرة الشديدة أثناء زواجه من جادا بينكيت سميث، وعلاقته بوالده، وتجاربه مع العنف المنزلي، والمشاكل الأسرية، وتعاطي الممنوعات، والمزيد، وجاء في اعترافاته: "انتهى بي المطاف باكتشاف الكثير من الأشياء الغامضة عن نفسي".