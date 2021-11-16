رسائل قاسية من مي العيدان الى فاتن موسى ومصطفى فهمي

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان الكثير من الرسائل القاسية لزميلتها الاعلامية فاتن موسى، خلال حديثها عن رأيها في أزمة طلاقها غيابياً من النجم مصطفى فهمي، وحرصت على مهاجمة الثنائي بسبب حرب التصريحات التي تحصل بينهما على السوشيال ميديا.وتوجهت مي بحديثها الى الاعلامية اللبنانية قائلة: "هو مش عايزك، فالمفروض اللي مش عايزك ما تعوزيهوش.. أنا بقول للجمهور ما تقفوش في صف واحد منهم في النهاية دي حياة زوجية وكل واحد هيطلع هيقول إنه المظلوم لكن أنا شايفة إن الجانب الأرقى هو مصطفى فهمي وهي بتستغل الجمهور للشو والمنظرة".وأضافت في برنامجها "كشف المستور": "ليش تتزوجي راجل بهذا العمر وعنده عدة زواجات وكل واحدة تطلع تتكلم عنه.. وغيرها مصطفى فهمي وحسين فهمي واضح إنهم عيلة متعددين علاقات الزواج عندهم مبدأ اتزوج ولا تمشي بالحرام ومو غلط إنه الإنسان يتزوج مليون مرة. وهو ما ضرب واحدة على إيده".وتابعت: "النهايات أخلاق.. والراجل ما يبغيك ولو يبغيك ما طلقك! اخرجي من حياته ليكي حقوق تاخديها بالطرق القانونية لو هو رفض يعطيكي إياهم.. أتمنى المتابعين ما ينجرفون ورا الأزمة دي دايما الي يطلع يشوشر ويتكلم إعلاميا في علاقة خاصة جدا هو الشخص اللي فيه البلا".وكذلك أشادت مي بموقف النجم المصري بسبب إلتزامه الصمت، مشيرة إلى أن "فهمي اتصل بمكتب المحاماة الخاص به، حتى يتخذ فورًا الإجراءات القانونية الصحيحة في مثل هذه الأحوال، جراء اقتحام طليقته لشقة والده والعائلة، بصحبة عدد من البلطجية، بهذه الصورة المشينة".وأضافت: "وحرصا منه على ألا ينجر وراء هذا الأسلوب الرخيص في التعامل، حيث كان قد طلقها لأسباب خطيرة، لم يرغب في الخوض فيها، حرصا على تاريخه وتاريخ أسرته العريقة، بل وعلى صورتها وكرامتها، وصونا لعائلتها، وإنذارها رسميًا بالطلاق، وبأنه لا يمانع من إعطائها كل حقوقها القانونية والشرعية، فور وصولها إلى مصر، عن طريق الاتصال بوكيله القانوني، إما بنفسها، أو عن طريق موكل رسمي لها بالاستلام".