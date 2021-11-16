نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)

أحدثت نجمة "ذا فويس كيدز" غنى بو حمدان ردود فعل واسعة بين الجمهور عقب طرحها كليب أغنيتها الجديدة "قلة احساس"، واسترجع العديد من المتابعين ذكرياتهم عند مشاركتها في البرنامج، وكيف أصبحت في الوقت الحالي.وأصبحت غنى أبو حمدان شابة بعد مضي 5 سنوات من مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز حيث كانت حينها طفلة، بينما اليوم تبدو بملامح ناضجة، فتغزل العديد من المعلقين بجمالها، بينما أبدى بعضهم اندهاشه من التغير السريع في شكلها حسب وصفهم بين مرحلتي الطفولة والصبا.وظهرت النجمة السورية الشابة في أحد مشاهد الكليب بفستان كلاسيكي بنقشة الكاروهات باللونين الأبيض والأزرق، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم مع الشعر المنسدل المموج.