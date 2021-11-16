فنون ومشاهير

الموت يُحزن نجوى كرم بأقرب الناس... من خسرت؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:34
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توفي جان يوسف شاهين، خال الفنانة نجوى كرم.


وتتقبّل العائلة التعازي في صالون كنيسة مار الياس الطوق في زحلة.
 
 
 
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