لماذا تخفي ميريام فارس ملامح ابنها الكبير؟

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعض أسرار عائلتها في برنامج 40 الذي تقدمه الإعلامية جسيكا عازار على شاشة mtv.

وصرّحت أن سبب إخفائها وجه ابنها الاكبر يعود إلى أن جايدن بدأ يذهب إلى المدرسة ويختلط بالمجتمع، وهي تعتبر أن من واجبها حمايته من تعقب أي شخص له، كما المحافظة على خصوصيته.أما سبب عدم كشف صورة زوجها منذ أن تزوجته يعود إلى رفض زوجها مشاركة صوره للجمهور، فهو لا يحب الشهرة وكل ما يرافقها، لدرجة أنه قال لميريام انه سيتزوجها ولن يتزوج معها الشهرة والجمهور والإعلام.