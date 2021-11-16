فنون ومشاهير

لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة... شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
16-11-2021 | 13:59
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احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية بمناسبة عيد ميلادها بإطلالة مميزة سحرت متابعيها.
ونشرت لاميتا صورًا على "إنستغرام" ظهرت فيها تحتفل بمكان عام بإطلالة لافتة وهي تحمل قالب الحلوى، وتلقت لاميتا باقة من الورود المميزة.
وإرتدت لاميتا تنورة قصيرة وكروب توب وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ناعمة.
 
 
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