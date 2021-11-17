فنون ومشاهير

اللبنانية تيارا واهب تكشف عن سرّ علاقتها بعمرو دياب

Lebanon 24
17-11-2021 | 05:00
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تحدثت الفاشونيستا اللبنانية تيارا واهب، لأول مرة عن سر ظهروها المتكرر برفقة عمرو دياب في مدينة دبي، وكشفت أسرار علاقتهما، مؤكدة أن الصور التي تم التقاطها لهما كانت من كواليس تصوير حملة إعلانية، إضافة لصورة واحدة من لقاء حدث بالصدفة في دبي.
 
تيارا التي ظهرت عبر الحساب الرسمي لعمرو دياب على انستغرام، نفت تماما وجود علاقة عاطفية بينها وبين دياب، وقالت خلال لقائها مع برنامج The Insider: الصورة متعلقة في الإعلان، لا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا معجبة به وأعتقد أنه محبوب من الجميع، تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وبأن أتلقى منه نصائح رائعة.
 
 
وتابعت تيارا واهب: "هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه، شرف لي أني أتعرف عليه، والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي وأن أحصل على نصائح مهمة منه".

ولفتت الأنظار إلى أن العبارة الواردة عبر حساب عمرو دياب هي اسم الأغنية التي تم طرحها ضمن الحملة الإعلانية، كما أن الصورة المثيرة للجدل من دبي، كانت من كواليس لقاء حدث بالصدفة حيث تواجدت في المكان بنفس توقيت وجود عمرو دياب.
المصدر: سيدتي
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