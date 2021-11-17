فنون ومشاهير

تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:00
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تعرَّض الممثل السوري تيم حسن لموجة من الغضب بعد تفوهه بكلمة خادشة للحياء في حلقة من حلقات الموسم الجديد لمسلسل "الهيبة".

 

ففي إحدى مشاهد مسلسل "الهيبة جبل"، يظهر تيم جالسًا على السرير بينما تحتضنه الممثلة ايميه صياح من الخلف، في حين يمسك بهاتفه ويقرأ الرسائل النصية بينه وبين "رابط"، وبعد انتهائه من القراءة يرمي الهاتف بانفعال ويتفوه بكلمة بذيئة.

 

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فمنهم من رأى أنها كلمة شائعة الاستخدام في المجتمع في حين أشار البعض الآخر إلى انه من غير اللائق استخدام مثل هذا التعبير في المسلسلات العربية.

 

وكتبت إحدى المستخدمات: "هلا كل قلة الأدب يلي عم نشوفا وقفت على كلمة الغالي تيم هو اصلا ما وضحها كثير اتركو ا الغالي وروحوا شوفي لمصيبي محمد رمضان المرث".

 

وانتقد البعض طريقة تيم في التمثيل، وكتب أحدهم: "لمن نشوف مثلا باسم ياخور أو عابد فهد او عبد المنعم عمايري يمثلوا الوضع يختلف كلياً بحسسوك أنو هالشي مش مسلسل ولا فلم وتيم للأسف جاب صفر بمسلسل الهيبة وبيغير صوتو ثباتتتتتت انو كتير اوفر وفيك وحركات مش ظابطة يا الحق عليه او المخرج".

 

وعلَّقت إحداهن منتقدة: "وين الرقابه؟؟؟ كيف هيك كلام ينعرض على شاشات تلفاز بشوفوها لصغار والكبار عنجد مسخره".

 

 

المصدر: البوابة
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