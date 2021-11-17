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فنون ومشاهير
تعرفوا إلى والد سيرين عبد النور... وهذا ما قاله لها (صورة)
Lebanon 24
17-11-2021
|
09:24
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها مع شقيقتها ووالدها في احد المطاعم.
وقد توجّهت إلى والدها بالقول "بحبك"، ليرد عليها "أنا كمان".
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