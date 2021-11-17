تعرفوا إلى والد سيرين عبد النور... وهذا ما قاله لها (صورة)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها مع شقيقتها ووالدها في احد المطاعم.

وقد توجّهت إلى والدها بالقول "بحبك"، ليرد عليها "أنا كمان".