كنزي وعبدالله عمرو دياب يحتفلان بميلاهما في أجواء شبابية (فيديو)

في أجواء شبابية هادئة، إجتمع مجموعة من أصدقاء كنزي وعبدالله، توأم النجم عمرو دياب مساء الاثنين، للإحتفال بيوم ميلادهما الـ22.وشاركت شقيقتهما جنى مجموعة من الصور العفوية من اللقاء الذي جمع أبناء "الهضبة" في أحد المطاعم مع أصدقائهم وأحتفلوا جميعاً بميلادهما.كذلك نشرت مقطع فيديو عفوي يظهر فيه عبد الله وهو يقترب لاحتضان توأمه كنزي ويقبل رأسها، وحرصت الأخيرة على الإمساك بيد شقيقها بلطف في مشهد يظهر حجم الترابط والعلاقة المميزة التي تجمع بين أولاد عمرو دياب.