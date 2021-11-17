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فنون ومشاهير
كنزي وعبدالله عمرو دياب يحتفلان بميلاهما في أجواء شبابية (فيديو)
Lebanon 24
17-11-2021
|
16:00
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في أجواء شبابية هادئة، إجتمع مجموعة من أصدقاء كنزي وعبدالله، توأم النجم عمرو دياب مساء الاثنين، للإحتفال بيوم ميلادهما الـ22.
وشاركت شقيقتهما جنى مجموعة من الصور العفوية من اللقاء الذي جمع أبناء "الهضبة" في أحد المطاعم مع أصدقائهم وأحتفلوا جميعاً بميلادهما.
كذلك نشرت مقطع فيديو عفوي يظهر فيه عبد الله وهو يقترب لاحتضان توأمه كنزي ويقبل رأسها، وحرصت الأخيرة على الإمساك بيد شقيقها بلطف في مشهد يظهر حجم الترابط والعلاقة المميزة التي تجمع بين أولاد عمرو دياب.
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A post shared by Jana (@janadiab_)
وحرصت زينة عاشور على الاحتفال بميلاد توأمها بنشر مجموعة من الصور العفوية التي تجمعهما عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ووجهوا رسائل التهنئة والحب لهما من خلال التعليقات وأثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمع بينهما والتي تظهر دائماً في كل المناسبات.
المصدر: لها
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