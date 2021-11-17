فنون ومشاهير

قصي خولي خضع لعملية تجميل في وجهه بقيمة 90 ألف دولار؟! (صورة)

Lebanon 24
17-11-2021 | 12:56
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أوضح الممثل السوري قصي خولي الأخبار التي انتشرت عن خضوعه لعملية تجميل في وجهه بقيمة 90 ألف دولارًا أميركيًّا، بعد ظهوره بشكل مختلف في صوره الأخيرة.
وقال في مقابلة لبرنامج mbc trending إنه خضع لحقن البوتوكس في وجهه، وذلك من أجل الشخصية التي يلعبها في مسلسله الجديد الذي يصوره، كما نفى خضوعه لعملية تجميل تبلغ كلفتها 90 ألف دولار أميركي، لأن ذلك يضر به كممثل، وقال إن ما قام به ليس إلا تغييرًا بسيطًا في وجهه من أجل الشخصية يدوم لأشهر قليلة.
 
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