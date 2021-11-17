نقابة الموسيقيين في مصر تمنع هذا الفنان من الغناء لهذا السبب؟

قررت نقابة الموسيقيين في مصر من خلال لجنة العمل التى يرأسها منصور هندي بإيقاف الفنان المصري الحسن مصطفى أحمد الملقّب بـ"حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارًا من اليوم.

وبررت النقابة هذا القرار "لعدم إمتثال حسن لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة".