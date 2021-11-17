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فنون ومشاهير
نقابة الموسيقيين في مصر تمنع هذا الفنان من الغناء لهذا السبب؟
Lebanon 24
17-11-2021
|
13:05
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قررت نقابة الموسيقيين في مصر من خلال لجنة العمل التى يرأسها منصور هندي بإيقاف الفنان المصري الحسن مصطفى أحمد الملقّب بـ"حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارًا من اليوم.
وبررت النقابة هذا القرار "لعدم إمتثال حسن لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة".
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