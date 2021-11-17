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فنون ومشاهير
"أبو جودت" في ذمّة الله
Lebanon 24
17-11-2021
|
15:41
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نعت نقابة الفنانين في سوريا النقيب زهير رمضان الذي توفى منذ قليل بعد معاناة مع المرض.
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